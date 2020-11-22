Hafta içi restoranlar açık mı? AVM restoranları açık olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde yayımlanmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar ve kafelere de düzenleme getirildi. Hafta sonu restoranlar paket servis ve gel­ al hizmeti verdi. Peki, Hafta içi restoranlar açık mı? AVM restoranları açık olacak mı? Otel restoranları açık mı? İşte restoranlar ile ilgili kısıtlamaların detayları...

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine gönderdiği genelgeye göre, koronavirüsle mücadeleye kapsamında yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başlandı. Genelgeye göre, restoranlar akşam da telefonla ya da online siparişle paket servis hizmeti veriyor. Peki, Hafta içi restoranlar açık mı? AVM restoranları açık olacak mı? Otel restoranları açık mı? İşte restoranlar ile ilgili kısıtlamaların detayları...

RESTORANLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar için uygulanacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme ¬içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

HAFTA İÇİ RESTORANLAR AÇIK MI?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­ al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

OTEL RESTORANLARI AÇIK MI? KONAKLAMA TESİSLERİ KISITLAMAYA TABİ OLACAK MI?

Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veta restoranlar dışarıya paket servis yoluyla satış yapamazlar.

HAVAALANLARI İÇERİSİNDEKİ LOKANTA VE RESTORANLAR GENELGEYE GETİRİLEN KISITLAMALARDAN MUAF MI?

Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında yeme içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi değildir.