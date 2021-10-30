Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Okullar, kafeler, restoranlar hepsini kapsıyor! 2022 yılı itibarıyla...

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim, kafeler, restoranlar hepsini kapsıyor. Korkutan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs vaka sayılarının günlük 25- 30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, “Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitim ve kapanmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...