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Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Tedbirler masada! Ve belli oluyor! Kafeler, restoranlar, AVM'ler...
Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! Kafe, restoran, okul, kapalı tüm alanları kapsayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yarın toplanacak. Gündemde iç ve dış siyasetin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı birebir görüşme de olacak. Yeni dönemde Türkiye'nin atacağı adımlar karara bağlanacak. Ayrıca koronavirüs yasaklarıyla ilgili gelişmeler masaya yatırılacak. Öte yandan bazı uzmanlar sokağa çıkma yasaklarının geri gelebileceğini ifade ediyor. Uzmanlar vakaların artması halinde kontrolü sağlamak için yasak fikrine yeşil ışık yakıyor. İşte yasaklarla ilgili tüm gelişmeler...