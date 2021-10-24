Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili flaş detay! Ve belli oldu! Yüz yüze eğitim, kafeler, restoranlar hepsini kapsıyor

Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika detayı. Sokağa çıkma yasaklarının yeniden başlayıp başlamayacağı toplanacak olan kabine toplantısı öncesi merak konusu oldu. Birçok konunun görüşüleceği kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullar kapanacak mı? sorusu ise geçtimiz günlerde cevabını bulmuştu. Bakan Koca konuyla ilgili "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmış. Uzmanlar arasında ise görüş ayrılıkları mevcut. Uzmanların bazıları ise yasakların yeniden gelmesini bazıları ise yasakların artık söz konusu bile olmaması gerektiğine vurgu yapıyor. İşte hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili son detaylar...