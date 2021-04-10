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Hafta içi-hafta sonu yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Yeni tedbirler yolda! Kamu, özel sektör...
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Vaka sayıları patladı. Yeni tedbirler yolda. İlçeler kızardı. Kamu ve özel sektörde uzaktan çalışma ve kapatma kararlı gündeme geldi. Mutasyona uğrayan virüsün bulaşma hızı arttı. Ramazan'da ise şu yasaklar uygulanacak. 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek. Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak. Teravih namazları camilerde kılınamayacak. Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak. İşte hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu. Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.