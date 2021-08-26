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Hafta içi-hafta sonu yasakları! Restoran, kafe, AVM, hepsini kapsıyor... Türkiye'ye soruldu, aşı olmayanlara kısıtlama...
Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Restoran, kafe, AVM hepsini kapsıyor. Türkiye yasaklar konusunda kararını verdi. TİSK tarafından yapılan ankete göre 10 kişiden 8'i aşı olmayanlara yeni yasaklar getirilmesi ve yaptırımlar uygulanması görüşünde birleşti. Ankete katılanların yarısından fazlası aşılanmamış kişileri ikna etmek için en etkili yöntemin resmi yaptırımların ve kısıtların başlatılması olacağı düşüncesinde. İşte aşı olmayanlara uygulanması istenen hafta içi ve hafta sonu geçerli olacak yasaklar...
Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! TİSK’in anketinde kamuya açık alanlar ve iş yerleri için ‘aşı karnesi’ne büyük destek çıktı. Ankette 10 katılımcıdan 8’i aşıyı reddederek hastalık yayanları kusurlu buldu. Katılımcıların yarısı ise bunun vicdani değil, kanuni kusur sayılmasını istiyor. Ankete katılanların yarısından fazlası aşılanmamış kişileri ikna etmek için en etkili yöntemin resmi yaptırımların ve kısıtların başlatılması olacağı düşüncesinde.