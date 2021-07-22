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Hafta içi hafta sonu yasakları ile ilgili yeni gelişme! Bağıra bağıra geliyor...
Hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kaldırılmasının ardından herkes rahat nefes aldı. 1 Temmuz’da biz, bizden biraz önce de dünya ülkeleri öyle bir açılmaya gitti ki henüz birinci ayı devirmemişken kısıtlamaların yeniden geleceği konuşulmaya başlandı. Maske ve mesafenin neredeyse sıfırlandığı şu günler ‘karanlık’ bir sonbahara gebe gibi! Uzmanlar ‘4. dalga sonbaharı beklemeden ağustosta bile kapımızı çalabilir’ uyarısı yapıyor. Gençler arasında hayli popüler bir söylemde olduğu gibi; ‘Geliyor gelmekte olan...’ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son koronavirüs sayılarını paylaşarak uyarılarda bulundu. Bakan Koca "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ile ilgili flaş gelişme! Yaklaşık 2 senedir dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Kısıtlamalar ve tedbirler yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Salgına karşı tek çare 'aşı' diyen uzman isimler, yeni bir dalganın yaşanmasından endişe ediyor. Çünkü yeni varyantlar en çok aşı yaptırmamış kişilere bulaşıyor, vakaların büyük çoğunluğu bu kişilerden oluşuyor.