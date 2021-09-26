Hafta içi hafta sonu yasakları ile flaş gelişme! Ve belli oldu, kafe, lokanta, AVM...

Türkiye'de vaka sayıları artıyor. Bakanlık verileri paylaştı. Durum iç açıcı değil.Kışın yaklaşması ile birlikte hafta içi ve hafta sonu ayrıt etmeden uygulanan tedbirlere yenileri eklenecek mi? soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bili kurulunu işaret etmişti. Uzmanlar ve bilim kurulu üyeleri artış devam ederse kapanma dahil yeni tedbirlere vurgu yapıyor...