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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararlar! 10 gün, peş peşe duyuruyorlar, her şey terse döndü...
Vaka sayıları sürekli artıyor. Yasaklar peşe peşe geliyor. Koronavirüs risk haritasına göre 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasakları ve seyahat ile ilgili iller kararları duyuruyor. Teravi namazı da evde kılınacak. Çanakkale'de, Halk pazarında alınan önlemler kapsamında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kuruldu. Şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları kararlaştırıldı. Erzurum'da 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi. Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Çorum ve Malatya’da yüz yüze eğitime ara verildi. İstanbul için karar bekleniyor... İşte hafta içi hafta sonu yasakları ve yeni adımlar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu. Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.