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Hafta içi-hafta sonu yasakları geri döndü! Kafe ve restoranlarla ilgili flaş karar!
Hafta sonu-hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş karar. 81 ile valiliğine genelge gönderildi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte çok yüksek risk grubunda olan il sayısı 58'e yükseldi. Bu illerde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıcı yine kırmızı kategoride yer alan bu illerde kafe ve restoranlarla ilgili flaş bir karar alındı. Kırmızı listedeki illerde artık aynı masada sadece iki kişi oturabilecek. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi.