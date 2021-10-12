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Hafta içi hafta sonu yasakları! Flaş gelişme, alarm verildi ve açıklandı ölümcül… Önümüzdeki günlerde...
Hafta içi hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması. Son dönemde özellikle gençler virüsü dışarıdan eve taşırken 65 yaş üstü yaş grubundan hastaneye başvurular artıyor. Yoğun bakımlarda yatanlar, üçüncü dozunu yaptırmayan 6 milyon ile hiç aşı olmayan 7.5 milyonluk kesimden. Son 90 gün içinde 16 bin kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Herkes hafta içi hafta sonu yasaklar geri mi? diye soruyor… Flaş gelişmeler yaşanıyor. Peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor… Salgının seyrinde bir değişiklik olursa yeni kurallar da devreye girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası tedbirlere ilişkin konuştu…