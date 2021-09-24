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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Resmen değişti, kötü haber geldi, birçok ilde...
Hafta içi hafta sonu her gün uygulanmaya devam ediyor. Resmen açıklandı. Tüm Türkiye'de belli oldu. O ilimizde rekor artış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında durum kritik. Karadeniz bölgesinde de iki ilde rekor vaka yoğunluğuna ulaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan 10 ilimizi de açıkladı. İşte il il son durum...
Öte yandan Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Restoran, kafe, okul, tüm kapalı mekanları kapsıyor. Uzmanlardan yasaklarla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Vaka sayılarında artışının devam etmesi halinde sokağa çıkma yasaklarının tekrar geri döneceği fikri uzmanlar tarafından üstü çizilen bir konu olmaya başladı. Bilim kurulu üyeleri de konuyla ilgili, "Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak." açıklamasında bulundu. Ayrıca vaka sayılarını artması halinde kış ayının zor geçeceği ifade edildi.
Öte yandan Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Restoran, kafe, okul, tüm kapalı mekanları kapsıyor. Uzmanlardan yasaklarla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Vaka sayılarında artışının devam etmesi halinde sokağa çıkma yasaklarının tekrar geri döneceği fikri uzmanlar tarafından üstü çizilen bir konu olmaya başladı. Bilim kurulu üyeleri de konuyla ilgili, "Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak." açıklamasında bulundu. Ayrıca vaka sayılarını artması halinde kış ayının zor geçeceği ifade edildi.