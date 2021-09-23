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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Peş peşe açıklamalar geliyor! Restoran, kafe, okul hepsini kapsıyor! Ve tarih belli oldu! Kış mevsiminde...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika flaş gelişmesi. Restoran, kafe, okul, tüm kapalı mekanları kapsıyor. Uzmanlardan yasaklarla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar, vaka sayılarının artmasının devam etmesi halinde sokağa çıkma yasaklarının tekrar geri döneceği fikri etrafında birleşti. Bilim kurulu üyeleri konuyla ilgili, "Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse bu her zaman önemli bir konu olarak gündemimizde olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca vaka sayılarını artması halinde kış ayının zor geçeceği ifade edildi. Öte yandan PCR testi zorunlulukları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konser, şehirler arası uçak ve otobüs kullanacak vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirdiğini açıklamıştı. İşte PCR testi zorunluluğu ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...