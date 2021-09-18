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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kafe, restoran, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, hepsini kapsıyor... Kış ayından itibaren...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Kafe, restoran, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, hepsini kapsıyor. Yasaklar ile ilgili kötü haber geldi. Tarih verildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kış çok ağır geçecek. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” dedi. Öte yandan 81 ile gönderilen genelge ile PCR testi zorlulukları devam ediyor. İşte yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri...