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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Yasaklar kalkıyor... Madde madde açıklandı! 5. kişiye izin yok
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yasaklar kalkıyor. Tüm detaylar madde madde belli oldu. Hafta içi ve cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan, pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona eriyor. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri açılıyor. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirlerine devam ediliyor. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmıyor. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak.
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması. Yasaklar kalkıyor ama 5. kişiye izin verilmeyecek. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm merak edilenler madde madde sıralandı. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.