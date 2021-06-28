Gazetevatan.com » Gündem » Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! 81 ile genelge gönderildi... Tüm detaylar belli oldu... Yasak saatleri değişiyor... Pazar günü yasağı kalkıyor... Saat 05.00'ten sonra...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! 81 ile genelge gönderildi... Tüm detaylar belli oldu... Yasak saatleri değişiyor... Pazar günü yasağı kalkıyor... Saat 05.00'ten sonra...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla son dakika gelişmesi! Kafe, restoran, market, manav, bakkal hepsini kapsıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar belli oldu. Sokağa çıkma yasakları tamamen kalkıyor. Bunun yanında koronavirüs aşılarıyla da ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar aşı olmayanların büyük tehlikede olduklarının altını çizdi. İşte hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme! 81 ile yazı gönderildi. Tüm yasaklar kalkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği o detaylar.