Gazetevatan.com » Gündem » Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Restoran, kafeler, lokantalar hepsini kapsıyor... Yasak saatleri ve pazar günü yasağı...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Restoran, kafeler, lokantalar hepsini kapsıyor... Yasak saatleri ve pazar günü yasağı...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yasak saatleri değişiyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması öngörülüyor. Tüm gözler geçtiğimiz hafta ertelenen ve pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Vaka sayıların düşmesi ve aşılama oranının artmasıyla birlikte yasak saatlerin esnetilmesi ve pazar günü yasağının kaldırılması bekleniyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yasaklarla ilgili konuşarak, "Vaka sayısı 5000-6000 civarında gidiyor. Bunlarla birlikte kısıtlamaların azaltılıp azaltılmayacağının değerlendirmesinin yapılacağına inanıyorum. Belki pazar günü de cumartesi günü gibi devam edebilir, belki saatler biraz daha geçe alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir." ifadelerini kullandı.
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Yasaklar saatleri ve pazar günü yasağı ile ilgili flaş açıklama! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti. Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. İşte detaylar....