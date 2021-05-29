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Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Restoranlar, kafeler açılıyor! Saat 24.00 kadar...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Restoran ve kafe sahiplerinden de yasaklarla ilgili önemli bir talep geldi. Uzun zamandır kapalı olan restoran ve kafelerin saat 24.00'e kadar açık kalması umuluyor. Ayrıca açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla vatandaşların maskesiz oturabileceği ön görülüyor. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş talep. 1 Haziran’dan itibaren ise birçok alanda kısıtlamaların kaldırılacağı ifade ediliyor. Bu noktada en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu. Yaklaşık 15 aydır devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son 15 aylık sürecin 10 ayında kapalı kalan restoran ve kafeler 1 Haziran’da açılmayı umuyor.