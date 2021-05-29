Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Restoranlar, kafeler açılıyor! Saat 24.00 kadar...

Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş talep. 1 Haziran’dan itibaren ise birçok alanda kısıtlamaların kaldırılacağı ifade ediliyor. Bu noktada en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu. Yaklaşık 15 aydır devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son 15 aylık sürecin 10 ayında kapalı kalan restoran ve kafeler 1 Haziran’da açılmayı umuyor.