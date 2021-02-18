Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve kafe, restoranlarla ilgili flaş karar! Tarih belli oldu

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Kafe ve restoranlar açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, “Mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, “Mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

ÖYLE BİR HESAP SORULACAK Kİ

“Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin, hesabın polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur. ‘Ama’sız, ‘fakat’sız, ‘lakin’siz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse, kendini bu ülkenin partisi, siyaset çisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi kurum haline gelemeyen bir parti var. Alçaklıkta demiyorum çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına cumhur ittifakı olarak diyoruz ki, asıl bu millet sizden önce şehidimizin onca gazimizin hesabını soracak. Hem de öyle bir soracak ki bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek. Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP’ye ne oluyor?

CHP GRUP TOPLANTISINDA SERGİLENEN PESPAYELİK

Bu operasyonun sorumlusu elbette, aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bakanlarımız TBMM Genel Kurulu’nda gereken izahatı verdiler. Bilgilendirme toplantısının hemen ardından CHP grup toplantısında sergilenen pespayelik, söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir.

BU İŞİ BAŞARAN TÜRKİYE OLDU

Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Toplantımızda da salgının dünya ülkemiz ve şehirlerimiz bazında seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeyde olduğunu gördük. Devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. 5.5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık, neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı. 5.7 milyon aşılama sayısına ulaştık. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili bağlantıları yaptık, tedarikini gerçekleştiriyoruz. Yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve oldukça yüksek rakamları göreceğimiz ay olacaktır.

İLLER DÖRT GRUBA AYRILACAK

İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

YASAKLAR KADEMELİ KALKACAK

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olur, hassas davranır, illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme o derece hızlı ilerleyecektir. Biraz daha fedakârlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartacak bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.”

SİYASETİ MİLLETİMİZİN ARASINDA YAPACAĞIZ

“Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletimizin arasında yapacağız. Kibri, böbürlenmeyi kapımıza yaklaştırmayacağız. Milletle arasına mesafe koyan, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar ören, bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır.”

GÜBRE DESTEĞİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ

“Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık. Çiftçimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor acaba bu müjde neydi? Gübre desteklerini küresel emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik gübre kullanan üreticilerimize dekara 10 lira olan destekleme ödemesini dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır.”