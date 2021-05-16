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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve değişti bakanlık duyurdu...
Türkiye'de milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs sonrası hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni genelge yayımladı. Kademeli normalleşmenin ilk adımı atıldı. Yüz yüze eğitim, kamuda mesai, kafeler, restoranlar, AVM'ler, seyahat yasakları, 65 yaş üstü, 18 yaşın sokağa çıkma yasağı, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, sinemalar, pazarlar, marketler ile ilgili kararlar...
Sokağa çıkma yasağı hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu; cuma günleri saat 21.00’den başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanacak.