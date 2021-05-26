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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Ve belli oldu, yeni saatler...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme. Ve belli oldu. Saatler değişiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hafta içi ve hafta sonu saatlerde esneme yapılması bekleniyor. Yeni dönem 1 Haziran'da başlayacak. Tam kapanmanın ardından normalleşme adımları sonrası gözler bugün yapılacak toplantıda. Öte yandan esnaftan da saatlere ilişkin bir talep geldi.
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saatlerde değişikliğe gidilmesi gündemde. Tek tek açıklandı. Milyonlarca vatandaş sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesini bekliyor. 1 Haziran'da yeni bir döneme giriliyor. Yeni saatler ne olacak? Sokağa çıkma yasağında saatlerde nasıl bir değişiklik yapılması öngörülüyor? İşte tüm detaylar