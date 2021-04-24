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Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Tüm gözler orada, kabine toplantısı...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Bu hafta süre doluyor. Tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Tam kapanma gelecek mi? Yoksa ek tedbirler mi alınacak! Perşembe günü Bakan Koca son durumu kabine üyeleriyle görüşecek. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.