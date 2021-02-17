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Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar