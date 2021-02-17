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Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

17 Şubat 2021 Çarşamba - 20:13 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 20:18

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda PKK terör örgütü ve saldırıları ile koronavirüs ana gündem maddesiydi. Kritik kararların alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ı işaret etti ve normalleşme sürecini açıkladı. Peki, Yasaklar 1 Mart'ta kalkıyor mu ? Hafta içi, hafta sonu, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte Normalleşme takvimi ve Erdoğan'ın açıklamaları


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. 3 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Peki, Yasaklar kalktı mı? Hafta içi, hafta sonu,sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte normalleşme takvimi ile ilgili detaylar...
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 
 
"Salgının seyrine göre, normalleşme adımlarını da atıyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."
 
 

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