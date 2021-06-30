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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika kararı! Yeniden geliyor, 1 Temmuz sonrası...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla son dakika gelişmesi! Türkiye'de 1 Temmuz'da normalleşme başlıyor. Kafe, restoran, market, manav, bakkal hepsini kapsıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet töreni yapacaklar dikkat. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleriyle ilgili yeni karar verildi. Şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarında da yeni dönem. Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar belli oldu.
Öte yandan Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki başlıkları görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca '4 haftaya indi' diyerek çok sayıda kişiyi ilgilendiren kritik kararı da açıkladı. İşte detaylar...
Öte yandan Bilim Kurulu koronavirüs ile mücadeledeki başlıkları görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca '4 haftaya indi' diyerek çok sayıda kişiyi ilgilendiren kritik kararı da açıkladı. İşte detaylar...