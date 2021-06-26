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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! market, manav, lokanta, restoran...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Market, bakkal, lokanta, restoran hepsini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz kabine toplantısında 1 Temmuz itibarıyla tüm yasakların kaldırılacağını duyurmuştu. Fakat bu hafta son kez uygulanacak Pazar günü sokağa çıkma yasağı resmen başladı. Pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ayrıca turistlere sokağa çıkmak serbest olacak. İçişleri Bakanlığı ise 81 ile yeni genelgeyi gönderdi. YKS ile ilgili gönderilen genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler belirlendi. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar...