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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Restoranlar, kafeler, lokantalar açılıyor! Cumartesi ve pazar günü...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması. Restoranlar, kafeler, lokantalar açılıyor. Hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının ya tamamen kaldırılması ya da yasakların saat 23.00 ile 05.00 arasına çekilmesi bekleniyor. Ama pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının bir süre daha uygulanacağı ifade ediliyor. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tüm detaylar...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Türkiye 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin sonuna geldi. Koronavirüs ile mücadelede yeni yol haritası için vatandaşın gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede alınacak son kararlara çevrildi.