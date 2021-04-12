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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma, seyahat yasağı, Ramazan'da tam kapanmayla ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu...
Milyonların beklediği gün geldi. Vaka sayıları artıyor. Yasaklar peş peşe duyuruluyor. Risk haritası değişti. İstanbul, Ankara, İzmir kırmızıya büründü. Ve belli oldu, yüz yüze eğitim, hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararlar geliyor. Şehirlerarası seyahat yasağı, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi ve tam kapanma... İşte bilim kurulu ve kabine toplantısında atılacak yeni adımlar.