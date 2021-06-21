Kabine toplantısı sona erdi. Türkiye'nin salgınla mücadelesinde son durumun değerlendirildiği Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Uzun süredir üzerinde çalışılan normalleşme ile ilgili de yol haritası netlik kazandı. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme dönemi kararlarını tek tek açıkladı. Peki, Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı? Hafta içi yasak saatleri değişti mi? Hafta sonu yasağı kalktı mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...
HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Kabine toplantısının ardından alınan yeni normalleşme kararlarını tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:
"1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz."