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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?