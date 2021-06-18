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Hafta içi hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş gelişme! Tarih verildi...
Normalleşme için peş peşe adımlar atılıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması için çok önemli bir karar alındı. Aşılamada çok hızlı yol alınıyor. Bakan Koca, 35 yaş üzeri vatandaşların aşı randevularının açıldığını duyurdu. Milyonlarca kişi için aşı yolu açıldı. Rekor üstüne rekor geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak" ifadelerini kullandı. Uzmanlar ise yasakların kaldırılması için tarih verdi...