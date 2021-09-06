Hafta içi hafta sonu her gün uygulanacak yasak! Ve başladı! Son dakika gelişmesi, otobüs, uçak, kafe, restoran, okul, iş yeri hepsini kapsıyor...

Türkiye bugün itibarıyla yeni döneme geçti. Hafta içi ve hafta sonu uygulanacak yeni tedbirler bugün itibariyle hayata geçirildi. Otobüs, uçak, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, stadyumlarda aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Aşı yaptırmayan ya da PCR testi olmayan, şehirler arası yolculuk yapamayacak, maç izleyemeyecek, iş yerleri de artık çalışanlardan aşı kartı ve PCR testi isteyecek... Öte yandan yeni tedbirler de masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında önemli kararlar alınması bekleniyor. Lokanta, kafe, restoran, okul ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğu gibi konular görüşülecek. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek. İşte hafta içi hafta sonu herg ün uygulanacak yasaklara ilişkin tüm gelişmeler...