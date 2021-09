Hafta içi hafta sonu her gün uygulanacak! Ve başladı! Otobüs, uçak, okul, iş yeri, sinema, konser hepsini kapsıyor ama... Sahte aşı kartı skandalı

Hafta içi ve hafta sonu her gün uygulanacak! 6 Eylül itibarıyla başladı. Otobüs, uçak, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, stadyumlarda aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Aşı yaptırmayan ya da PCR testi olmayan, şehirler arası yolculuk yapamayacak, maç izleyemeyecek, iş yerleri de artık çalışanlardan aşı kartı ve PCR testi isteyecek. Öte yandan sahte aşı kartı ile ilgili skandal ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarına 'İğneyi vurma ama resmi olarak aşı yapmış gibi göster' baskısı had safhaya yükseldi. Bazı test yapan kurumlar ise ücret karşılığında sahte aşı kartı tehmin edebilecekleri vaadinde bulunuyor. İşte hafta içi hafta sonu her gün uygulanacak yasaklara ilişkin tüm gelişmeler...