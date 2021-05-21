Hafta içi hafta sonu, cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağında yeni dönem! Ve değişti, bakanlık duyurdu...

İçişleri Bakanlığı, koronavirus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. İlk uygulama bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yapılacak. 81 ilde hafta sonu sokağa çıkmak yasağı uygulanacak...Yasak bugün 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.