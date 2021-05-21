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Hafta içi hafta sonu, cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağında yeni dönem! Ve değişti, bakanlık duyurdu...
Hafta iç ive hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni dönem. Bakanlık açıkladı ve belli oldu. Tam kapanma sona erdi, normalleşme adımları sonrası bu hafta sonu ilk kez uygulanacak... Pazartesi sabahına kadar yine tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nereler açık, nereler kapalı olacak? Kimler sokağa çıkabilecek, marketler, seyahat yasakları...
İçişleri Bakanlığı, koronavirus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. İlk uygulama bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri yapılacak. 81 ilde hafta sonu sokağa çıkmak yasağı uygulanacak...Yasak bugün 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.