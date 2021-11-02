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Hafta içi hafa sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu bakan duyurdu...
Vaka sayıları artıyor. Kış kapıya dayandı. Herkes vakalar nedeniyle hafta içi hafta sonu kapanma olur mu? sorusunu soruyordu. Yasaklar yeniden mi geliyor? Tam kapanma olacak mı? Okullar, kafeler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu soruya yanıt verdi ve belli oldu. 12 yaş altına aşı konusu ile ilgili de konuşan Bakan Koca, okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin de açıklama yaptı. Bakan Koca , vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir olduğunu duyurdu…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı. En fazla vaka görülen il Karabük olurken her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu. Bakan Koca'nın daha önce açıkladığı haritada vaka sayısında ilk sırada Kastamonu yer alıyordu. Vaka sayıları artınca herkes yeniden kapanma olacak mı? sorusunu sormaya başladı.