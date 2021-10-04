Hafsanur Sancaktutan: Aşksız yapamam

InStyle dergisine konuşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, “Sevgi, aşk iyi ki var. Sevginin öğrenilen bir şey olduğunu fark ettim. Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz. Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum. Aşkı diri tuttuğuna inandığım diğer şey de tatlı küçük atışmalar, inatlaşmalar” dedi.
MUTLU İLİŞKİNİN SIRLARI
Hafsanur Sancaktutan mutlu ilişkinin sırlarını da şöyle verdi:
“Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi. Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor. Ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu.”