Hafsanur Sancaktutan: Aşksız yapamam

MUTLU İLİŞKİNİN SIRLARI

Hafsanur Sancaktutan mutlu ilişkinin sırlarını da şöyle verdi:

“Özel hayatımızı ve işimizi ayrı tutmak ikimizin de tercihi. Tabii ki birbirimize fikir verdiğimiz, danıştığımız çok oluyor. Ama günün sonunda herkes kendi hissettiği ve bildiği üzerine yoğunlaşıyor. İlişkinin özel dinamikleri sadece paylaşılmadığında özel kalıyor, benim için esas olan bu.”