Hadisli ve ayetli Cuma mesajları | Anlamlı, kısa, özlü, yazılı HAYIRLI CUMALAR mesajları (Cuma mesajları 2020 yeni sözler)

Cuma mesajları araştırması başladı. Eşine, dostuna, akrabasına Hayırlı Cumalar dilemek onlardan rızalık almak için güzel, anlamlı, kısa ve yazılı cuma mesajlarını araştırıyor. Bu mübarek günde ayetli, hadisli Cuma mesajları dışında yeni cuma mesajlarını da derledik. İşte Hayırlı Cumalar mesajları…

Anlamlı, kısa, özlü, yazılı Cuma mesajlarını sizler için derledik. Cuma gününün kudretine hayır dilemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Sosyal medya hesaplarında paylaşmak, SMS olarak yakınlarına göndermek için kısa anlamlı cuma mesajları burada! İşte Cuma mesajları 2020 yeni sözler…

CUMA MESAJLARI 2020 YENİ SÖZLER (HADİSLİ – AYETLİ)

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler… Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler… Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"