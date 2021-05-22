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Hadise'ye şok! 'Algı değiştirme oyunları, bayılırım'
Şarkıcı Işın Karaca, hakkında çıkan iddialar nedeniyle zor günler geçiren meslektaşı Hadise'nin, geçtiğimiz günlerde Belçika radyosuna yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya paylaşımına çok konuşulacak bir yorum yazdı. Karaca, kendisine tepki gösteren bir hesaba da "Ötede oyna" yanıtını verdi.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisinin sona erdiği haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Hadise, son olarak "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki?" şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.