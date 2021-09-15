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Hadise ve Mehmet Dinçerler şaşırttı! Kişi başı 12 bin TL...
Kısa süre önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan iş insanı Mehmet Dinçerler ve şarkıcı Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Meksika tatilinden sonra Bodrum'a giden çiftin iki geceye ödediği ücret dudak uçuklattı.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, yeniden tatile çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirdi.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, yeniden tatile çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirdi.