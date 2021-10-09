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Hadise ve Mehmet Dinçerler'den ilk aşk pozu

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu. İş insanı ile doludizgin aşk yaşayan şarkıcı, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'den ilk aşk pozu Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulmuş, Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıkmıştı.
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