ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Hadise ve Kaan Yıldırım'la ilgili flaş iddia!

Hadise ve Kaan Yıldırım'la ilgili flaş iddia!

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine devam ediyor. İlişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift, beş gün sonra dayanamayıp barışmıştı. Ünlü çift, iddiaya göre pandemi sonrası evlenme kararı aldı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'la ilgili flaş iddia! 2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.