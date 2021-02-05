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Hadise ve Kaan Yıldırım'la ilgili flaş iddia!
Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine devam ediyor. İlişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift, beş gün sonra dayanamayıp barışmıştı. Ünlü çift, iddiaya göre pandemi sonrası evlenme kararı aldı.
2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.