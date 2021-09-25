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Hadise transparan kıyafeti ve dekoltesiyle gündem oldu!
İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olan Hadise transparan tarzı ve dekoltesiyle gündem oldu. Hadise'nin İtalya pozlarına beğeni yağdı.
Milano Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olan Hadise son olarak kot üstüne giydiği transparan kıyafetiyle beğeni topladı.