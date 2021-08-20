Hadise soruları yanıtsız kaldı

"HER ŞEY YOLUNDA"

Habertürk'te yer alan habere göre; önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'nun Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'ndeki konserini dinleyen Mehmet Dinçerler, Hadise ile ilgili soruları yine yanıtlamak istemedi.

İş adamı, "Arkadaşlar ben hiç özel hayat konuşmadım, teşekkür ederim. Hayatımız gayet iyi, her şey yolunda" demekle yetindi.