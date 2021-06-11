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Hadise soluğu karakolda aldı!

Hadise soluğu karakolda aldı! Hadise, ikamet ettiği sitenin güvenliğine gidip kendisini soran ve ertesi gün site önünde beklemeye başlayan takıntılı hayranı Tarık Ü. hakkında şikayetçi oldu.
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