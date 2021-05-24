Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden? O ses Türkiye’de Hadise yerine kim geçti, belli mi?

O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş ile arası bozulan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu. O ses Türkiye’de Hadise yerine kim geçti, belli mi?

Hadise'nin ayrılacağı ‘O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü öne sürüldü.

Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Aynı yıl içerisinde Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Bu yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé gibi isimleri örnek aldığını belirten Hadise, müziğinde etkilendiği sanatçılar arasında Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jamiroquai ve U2'yu saymaktadır. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise Açıkgöz'ün ana dili Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilmektedir. Belçika'nın Hasselt şehrinde pazarlama üzerine lisans yapan Hadise, tüm boş zamanlarını müziğe ayırdığını ve genellikle söz yazıp beste yaptığını beyan etmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren Show TV'de yayımlanan, ardından sırasıyla Star TV ve tv8'e geçen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapmaya devam etmektedir.