Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı, Hadise yerine kim geçti? Acun Ilıcalı yanıt verdi!

Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Ebru Gündeş eşi Reza Zarrab ile boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu sırada, Hadise ile Zarrab'ın arasında ilişki olduğunu iddia etmesi üzerine, Hadise, sosyal medyadan açıklama yaptı ve "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez." İfadelerini kullanılmış, Hadise'nin O Ses Türkiye jüriliğine devam etmeyeceği iddia edilmişti. Acun Ilıcalı o iddia yanıt verdi.

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Hadise'nin bu sene O Ses Türkiye'de olmayacağını belirtti. Ilıcalı, "Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" dedi.

HADİSE O SES TÜRKİYE'DE YOK

Haber Global canlı yayınında "Az Önce Konuştum" programına katılan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ile ilgili "Peki, geçen seneden olmayacak isimler ya da isim var mı?" sorusuna net cevap verdi.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"Biliyorsunuz, biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada.

Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz."

O SES TÜRKİYE HADİSE YERİNE KİM GEÖTİ?

Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz.

Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz."