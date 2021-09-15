Hadise O Ses Türkiye'den ayrıldı mı, Hadise yerine kim geçti? Acun Ilıcalı yanıt verdi!

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Hadise'nin bu sene O Ses Türkiye'de olmayacağını belirtti. Ilıcalı, "Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz" dedi.
HADİSE O SES TÜRKİYE'DE YOK
Haber Global canlı yayınında "Az Önce Konuştum" programına katılan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ile ilgili "Peki, geçen seneden olmayacak isimler ya da isim var mı?" sorusuna net cevap verdi.
Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;
"Biliyorsunuz, biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada.
Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz."
O SES TÜRKİYE HADİSE YERİNE KİM GEÖTİ?
Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz.
Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz."