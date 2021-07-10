Hadise’nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? İşte Mehmet Dinçerler'in hayatı

Hadise'nin Bodrum'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile beraber görüntülenmesinin ardından pek çok kişi Mehmet Dinçerler’in hayatını merak ediyor. Magazine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Burhan Dinçerler’in oğlu olan Mehmet Dinçerler, iş hayatıyla olduğu kadar ilişkileriyle de dikkat çekiyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler nereli? İşte, Mehmet Dinçerler'in hayatı…

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise’nin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel hakkında çıkan aşk dedikodularının yankıları sürerken bir haber de Hadise cephesinden geldi. Ünlü şarkıcı gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Taze aşıkların görüntüleri de magazine bomba gibi düştü. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler nereli? İşte, Mehmet Dinçerler'in hayatı…

Ünlü bir kahve zincirinin sahibi olan ve Türkiye'de öncü konumunda bulunan Mehmet Dinçerler, yaptığı yardımlarla da ön plana çıkıyor. Daha önce ismi Asena Atalay ile anılan Dinçerler, 2017 yılında Hande Erçel ile beraberlik yaşamıştı.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda.

Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler hem tarzıyla hem de başarısıyla dikkat çekiyor.

İnstagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı. Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler'in Hadise ile beraber olduğu iddia edildi.

Başarılarıyla dikkat çeken Mehmet Dinçerler her zaman yaptığı yardımlarla da ön plana çıkıyor.