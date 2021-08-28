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Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu! Hayranları ikiye bölündü

Hadise’nin Instagram hesabından paylaştığı pembe-siyah elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyada olay oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le aşk yaşamaya başlayan şarkıcının kıyafet tercihi hayranlarını ikiye böldü.

Hadise'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu! Hayranları ikiye bölündü Hadise, derin dekoltesi olan elbisesiyle verdiği pozu Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, hayranlarını ikiye böldü.
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