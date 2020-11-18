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Hadise mi Beyonce mi?

Hadise mi Beyonce mi? Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait uçuk yeşil bir takımı Hadise de giydi.
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