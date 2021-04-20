Hadise meydan okudu! Ünlü çiftten bir ilk!

Şarkıcı Hadise, eşi Reza Zarrab ile ilgili ortaya atılan yasak aşk iddialarına ilk günden beri sessiz kalan Ebru Gündeş ile ilgili ne varsa sildi. Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sonlandığı haberlerine ise ünlü çiftten yanıt gecikmedi.

Birlikteliklerinin başından beri Instagram'dan takipleşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti bir ilki gerçekleştirdi ve birbirlerini takibe aldı. Öte yandan Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar koyan Ebru Gündeş'in, kızını düşündüğü ve davanın seyrini etkilememek için konuşmama kararı aldığı söylentiler arasında.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.

Hadise'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş olduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Hadise, "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu. Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken, Ebru Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti.

Hürriyet'in haberine göre; İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir 'falcı'... Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yıllardır falına bakan biri var. O kadın bir gün Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'ye gidiyor. Ve o son gidişinde Zarrab'ın evinde 'Hadise' ile karşılaşıyor. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor ama gizemli falcı İstanbul'a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından 'sıkıştırılıyor'. Ebru Gündeş'in ısrarlarına dayanamayan falcı her şeyi anlatıyor ve Hadise ile Reza Zarrab ilişkisinden böylece Ebru Gündeş emin oluyor. Gündeş mahkemeye verdiği dilekçede, eşinin ilişki yaşadığı kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Buraya dikkat...Ebru Gündeş isim vermiyor ama 'ima' ediyor. Çünkü Hadise ile Gündeş'in dostlukları çok eskiye dayanıyor. Hem eşi hem de arkadaşı tarafından aldatılan Ebru Gündeş'in canını sıkan bir başka durum ise kızı Alara'nın Hadise hayranlığı. Reza Zarrab ile Ebru Gündeş'in birlikte yaşadıkları eve sık sık girip çıkan Hadise, Alara'nın doğum günlerine de katılıyor, hatta o özel günlerde Alara Hadise şarkılarının çalınmasını istiyordu.

Hadise, ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, bunu da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamıştı. O ayrılığın nedeni Hadise'nin bir süredir görüşmediği Zarrab ile yaptığı telefon görüşmeleriymiş. İstanbul ile Miami arasında yapılan o görüşmelerden Kaan Yıldırım'ın haberi olunca iki isim ciddi bir kavgaya tutuşup yolları ayırma kararı almışlar.

Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı

Hadise'nin bir dönem menajerliğini yapan ama sonrasında olaylı bir şekilde ayrıldığı ablası Hülya Açıkgöz geçtiğimiz ekim ayında bir açıklama yapıp "Ben konuşursam Hadise Türkiye'ye adım atamaz. Vergiden bile çalan herkesten çalmayı bilir" demişti. Hayli imalı bu sözler kimse tarafından o dönem anlaşılmadı. Ama iddia o ki abla Açıkgöz, uzun zamandır bu yasak ilişkiden haberdardı. Bu mesajı da o yüzden paylaştı.

DOSTLUKLAR YALANMIŞ

Üzerine atılan çamuru temizlemeye çalışan Hadise'ye ise çok az kişi destek oldu. Bunlardan biri oyuncu Seda Bakan diğeri de Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'dü. Bu kötü günde yalnız kalan Hadise'nin "Dostluklar yalanmış" diye isyan ettiği öğrenildi.