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Hadise kuma oturup poz verdi! Mehmet Dinçerler ile...
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, tatiline devam ediyor. Keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, kumsal pozlarıyla adından söz ettirdi.
Kaan Yıldırım ile 1.5 yıllık ilişkisini noktalayan Hadise (35), kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile Bodrum'da objektiflere yakalanmıştı.