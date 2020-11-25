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Hadise koronavirüse yakalandı! Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı...

Hadise koronavirüse yakalandı! Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı... Kaan Yıldırım ile aşkıyla 2020 yılının magazin gündemine damga vuran Hadise koronavirüse yakalandı.
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